對上兩次日馬賽事均連中三元的方嘉柏馬房，今戰（6日）於較早場次亦憑「帆哥兒」增添進賬，到第十場上演之第二班1600米賽事，方廐再贏「星運子爵」錦上添花。

今季矢志爭奪冠軍寶座的方嘉柏，五月至今共追11場頭馬，已超越一度帶頭的蔡約翰，後者今戰接連失利，並無錄得頭馬進賬，目前雙方頭馬數目為68對65，方廐領先三Win。

替馬房起孖埋齋的「星運子爵」今仗沿途自造步速領放，帶至入直路後仍猶有餘勁，令一眾後追馬難越雷池半步，爆出12倍冷Win食尾糊。

至於跑獲第二名馬匹更屬大冷門83倍的「勝利威龍」（呂廐），由此駒搭頭馬組成的連贏位派彩高達$5,525元，二重彩派$11,948元。

尾場潘頓與莫雷拉座騎為大次熱門，但「飛輪閃耀」及「路路醒」只跑得第四、五名，二人在騎師王均無分數，最後莫雷拉以38分封王。

第十場「星運子爵」的單Win及組合獨贏A3分別派121元及29元。

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