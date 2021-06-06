今日（6日）沙田賽事，大彩池三T有6,000多萬巨額多寶累積，導致今日此彩池總投注額高達7,839萬，創下今季3T彩池投注額新高，可見不少馬迷均希望發一筆橫財。

頭關及尾關大熱門馬匹「皇龍司令」（徐廐）、「喜氣綿綿」（蘇廐）均非冠即亞，次關大熱門「二雋」（蔡廐）雖然熱倒，但同場次熱「包裝大獎」則順利取勝，而且尾關更跑出三大熱門，不過由於有巨額多寶累積，導致派彩彩金非常高水。

這次「超級三T」有4.6注中正獎，每十元一注派$2,304萬，安慰獎則派$31,105元，非常和味。

不過正常3T應該喺尾關賽事（今天尾關為第六場）跑完冇耐就派彩，但今日要跑完第九場後，馬會才正式公佈3T派彩，做法與以往有所不同。

馬會行政總裁應家柏被查詢時回應：「由於今天沙田日賽三T彩池的投注交易量龐大，彩金的計算程序需時較長，為此我們增加額外的電腦資源，以確保往後場次的彩金計算程序不受影響。」

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