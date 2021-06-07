馬會牌照委員會周一（7日）公佈來季（2021/22年度季度）獲發牌騎練名單，愛爾蘭籍騎師郭能的名字並沒出現在名單上，意味這位下月將年滿43歲的愛爾蘭籍騎師，在港八年的策騎生涯暫告一段落。

據悉，所有現任騎師均會五月底收到續牌申請表，惟郭能沒有收到相關申請表，所以他無法申請下季牌照，沒有得到公平的對待，不續牌並非郭能個人意願。

不過郭能在港發展多年，對騎師續牌步驟應該非常了解。若果他本人屬意繼續在港策騎，早在五月底前便應向牌委會查詢，自己為何沒收到續牌申請表，而他並沒有這樣做，是否代表郭能自願放棄牌照？

此事確實難以考究，只有牌照委員會及郭能最清楚，但郭能來季離港則已成定局。

郭能早前因研訊時被指態度及行為問題，被牌委會重罰停牌至季終（為期28個賽馬日），後來他上訴得直，獲減刑至停賽15日，得以在5月30日復出跑至煞科。

其兩名兒子早前已返英國籌備新學年，故此一直有傳聞他下季將不會繼續在港上陣。

外號逆流大叔、Ironman的愛爾蘭籍騎師郭能，由2010/11馬季開始在港客串上陣，直至2013至2014年度馬季，首次獲發全季公司騎師牌照，至今在港累積超過250場頭馬，代表作包括夥拍東廐「將男」（已退役）攻下兩屆遮打盃及女皇盃。

他在4月初憑姚廐「高大威猛」捧走二級賽主席錦標，取得久違的分級賽頭馬。

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