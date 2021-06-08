賀賢（右）與潘頓長年合作愉快
周三（9日）谷草夜馬，賀賢馬房生力軍「攻頂」前仗初試啼聲，即在華將潘明輝胯下一擊即中，亦成為賀賢馬房季內首匹E系列勝出馬。
此駒當日賽前四度試閘，皆由潘頓親自主理，本身曾在一次泥閘與一級賽百週年紀念短途盃得主「旺蝦王」拍住過終點，最後僅輸短馬頭跑第二，表現令人印象深刻。
不過「攻頂」前仗初出非由潘頓操刀，後者同場替容天鵬馬房「威妙星」壓陣。
原來因潘頓當時答應策騎「威妙星」在先，而潘頓的作風是答應了練馬師便不會反口，他因此未能為「攻頂」主轡，並非個人揀錯馬。
上仗潘頓終策此駒參戰，可惜敗於躍出時後肢滑倒，因而失地。
此駒曾兩試谷草大閘俱季軍，周三轉跑細場仍不宜忽視。
-----------------------------
借錢點先可以賺到盡？
借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！
利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199