周三（9日）谷草夜馬，賀賢馬房生力軍「攻頂」前仗初試啼聲，即在華將潘明輝胯下一擊即中，亦成為賀賢馬房季內首匹E系列勝出馬。

此駒當日賽前四度試閘，皆由潘頓親自主理，本身曾在一次泥閘與一級賽百週年紀念短途盃得主「旺蝦王」拍住過終點，最後僅輸短馬頭跑第二，表現令人印象深刻。

不過「攻頂」前仗初出非由潘頓操刀，後者同場替容天鵬馬房「威妙星」壓陣。

原來因潘頓當時答應策騎「威妙星」在先，而潘頓的作風是答應了練馬師便不會反口，他因此未能為「攻頂」主轡，並非個人揀錯馬。

上仗潘頓終策此駒參戰，可惜敗於躍出時後肢滑倒，因而失地。

此駒曾兩試谷草大閘俱季軍，周三轉跑細場仍不宜忽視。

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