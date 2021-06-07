賽駒陣營「包裝」系掌舵人李運強，是本地最資深馬主之一，多年來對賽馬的投入程度，有目共睹。

受李運強的影響，李氏家族成員，如太太衛少琦、兒子李文俊、李文恩及李文斌均各自擁有馬匹。

李運強細仔李文斌太太何芷韻今季養馬運不錯，名下「包裝太保」已取得兩捷。

至於其丈夫李文斌名下「包裝大獎」，也曾兩度跑入三甲。

周三（9日）谷草九場夜賽，有兩匹「包裝」系馬服役初出，均由沈集成訓練。

李運強長子李文俊名下「包裝長勝」打王牌列陣第二場四班1200米，至於次子李文恩「包裝威王」（與沈廐三捷早熟新星「小太陽」同父）則跑第四場四班1200米。

其中，「包裝長勝」深受潘頓重視，人馬一直合作操練，值得關注。

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