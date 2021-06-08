上周三（2日）谷草夜戰，賀廐「日就月將」在巴度胯下開齋，賽後在凱旋門見到已轉任馬販的前騎師蔣嘉琦，有份拉頭馬。

原來「日就月將」正是由蔣嘉琦引入的，當時她與馬主一同分享贏馬喜悅。

蔣嘉琦掛靴後轉任馬匹貿易及海外馬匹管理工作，主要替馬主在世界各地搜羅良駒來港。

蔣嘉琦早前接受《蘋果馬經》訪問時曾表示，她過往曾在新西蘭、澳洲及香港等地的馬房工作及策騎，並修讀過馬匹管理課程。

這對其現時的工作帶來幫助，她表示希望自己告別策騎生涯後，可在另一個工作崗位有所作為，替馬主引入更多好馬。

周三（9日）谷草又有九場夜馬跑，到時又有蔣嘉琦揀手貨出賽，此乃第七場三班1650米沈廐「行雲流水」。

「行雲流水」被安排專攻谷夜，近三仗俱跑第二，水準穩定，可望成為另一匹蔣嘉琦招牌馬。

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