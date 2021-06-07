馬會今日（7日）公佈下季騎練陣容，現時22位練馬師全數獲得發牌。

至於七位外籍騎師，潘頓、莫雷拉、巴度、田泰安、薛恩、史卓豐及賀銘年，下季獲發全季騎師牌照。

法國好手彭國年、英國騎師班德禮及一對巴西騎師波健士及馬雅，則獲發半季牌照。

唯一新面孔是霍利時兒子霍宏聲，這位南非新星獲發半季牌照。

而本地自由身騎師何澤堯、梁家俊、陳嘉熙、蔡明紹、潘明輝、巫顯東、楊明綸、黎海榮、黃皓楠及黃俊均獲發牌。

其中黃俊及黃皓楠成績未如理想，牌委會將會密切監察其成績，若然下季成績未有顯著改善，將未必獲得發牌。

至於陳嘉熙則強制升格成為自由身騎師，不再隸屬方嘉柏馬房旗下；周俊樂則獲發見習騎師牌照，繼續跟隨韋達馬房。

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