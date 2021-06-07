容天鵬踏入季尾成績美滿，剛周日（6日）憑「福星高照」及「閃耀榮光」贏得一口半冷孖寶。

周三（9日）谷草夜賽，容廐雖然只出四駒，但馬房向來鬥志十足，加上手風頗順，依然值得重視。

第三場「終極焦點」今次首度登場，立即交由潘頓攻堅，且看能否一出即有好成績。

容天鵬受訪時說：「『終極焦點』在幾次試閘所見速度唔錯，不過始終三歲馬走規未熟，有時需要作出鞭策。」

「潘頓處理新馬很好，騎得出色唔在講，而且擅於教馬，對於新馬日後成長有很大幫助。」

「雖然潘頓賽前沒有操過『終極焦點』，我仍找他為此駒首仗出戰。」

「谷中短途賽檔位一向好重要，尤其對這類新馬，希望牠可以抽到適合檔位幫助發揮。」

排位後「終極焦點」排2檔起步，容天鵬應感滿意。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199