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容天鵬指潘頓擅教新馬 「終極焦點」首戰檔靚有睇頭

7小時前
容天鵬（右）與潘頓一向合作愉快，剛周三攜手勝出威妙星。

容天鵬踏入季尾成績美滿，剛周日（6日）憑「福星高照」及「閃耀榮光」贏得一口半冷孖寶。

周三（9日）谷草夜賽，容廐雖然只出四駒，但馬房向來鬥志十足，加上手風頗順，依然值得重視。

第三場「終極焦點」今次首度登場，立即交由潘頓攻堅，且看能否一出即有好成績。

容天鵬受訪時說：「『終極焦點』在幾次試閘所見速度唔錯，不過始終三歲馬走規未熟，有時需要作出鞭策。」

「潘頓處理新馬很好，騎得出色唔在講，而且擅於教馬，對於新馬日後成長有很大幫助。」

「雖然潘頓賽前沒有操過『終極焦點』，我仍找他為此駒首仗出戰。」

「谷中短途賽檔位一向好重要，尤其對這類新馬，希望牠可以抽到適合檔位幫助發揮。」

排位後「終極焦點」排2檔起步，容天鵬應感滿意。

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容天鵬終極焦點潘頓
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