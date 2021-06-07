上周三（2日）谷戰憑「八心之威」、「富祿」起孖之韋達馬房，周三（9日）晚谷草夜賽仍有惡馬在手，此乃列陣第五場三班1000米「天火同人」。

此駒上仗配上見習騎師周俊樂，獨贏賠率熱至1.7倍開跑，可謂風頭十足。

結果初次排內檔參賽的「天火同人」早已守在靚位，待入直路之後前領馬「令才」力度稍為轉弱便取而代之，最後輕取後駒兩個馬位，順利獲得季內第二捷。

三歲馬「天火同人」是匹很有天份之馬，韋達原本決定讓牠提早唞暑，進一步成長後下季才出賽。

但由於今戰有合適路程，加上「天火同人」狀態仍大勇，故安排出戰，縱使升班角逐，仍然有望再下一城。

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