身處海外的「羅莎」作為老牌配種馬，歷年有不少賽駒來港服役，當中最成功的是去年百萬挑戰盃盟主「明駿之星」（蔡廐）。

不過，「明駿之星」卻有一項尷尬紀錄，須知現時「羅莎」在港共有四匹現役子嗣，「明欣賞」、「合夥年代」及「仍然贏」季內均曾勝出，惟獨前駒季內尚未贏過。

周三（9日）舉行九場谷草夜賽，「明駿之星」將會列陣第八場二班1000米，屆時將回配贏馬拍檔莫雷拉。

「明駿之星」經過連番拼搏後評分偏高，加上體力消耗甚大，因此表現下滑屬正常現象。

不過賽前這匹五歲馬試1200米泥閘，全程走勢有前有後，狀態明顯屬季內最出色一次。

如今「明駿之星」回配最合拍的雷神，並角逐季內唯一上名途程谷草1000米，有望成為今季最後一匹贏馬的「羅莎」後代。

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