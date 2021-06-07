資深馬主洪祖杭一向不計成本購入名氣馬來港服役，不過自從首匹四歲三冠王「佳龍駒」（已取消登記）後，其後購入「佳騰駒」、「達龍駒」（均已退役）及「駿龍駒」等名氣自購馬，表現皆與預期有落差。

跑馬地馬場周三（9日）舉行九場夜馬，洪祖杭與其女兒洪羽緁聯名馬「泉龍駒」在港初出，角逐第五場三班1000米。

這匹四歲愛爾蘭自購馬與上述四駒不同，本身在英國服役時並無參加大賽，潛力卻隨時更大。

「泉龍駒」來港前最後一仗，在新市場馬場（羅利賽道）勝出一項三歲讓磅賽，亞軍「璧琉璃」隨後揚威三級賽世界錦標賽及皇宮錦標，本身實力可見一斑。

「泉龍駒」日前試閘走勢循序漸進，加上海外賽績硬淨，周三晚有權一矢中的。

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