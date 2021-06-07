馬會於今天（7日）公佈的退役馬匹名單，一次過有四駒除名。

姚本輝馬房「活力長勝」上周二（1日）試閘後被發現流鼻血，相隔一周唔夠已安排退役。

這匹五歲馬至今17戰獲兩勝一位，包括最近於四月上旬曾勝出谷草1200米，退役前曾得獎金144萬元。

容天鵬馬房「必妙星」周樣五歲，在港跑過13場獲一勝，腳患馬亦放棄繼續服役。

此外，七戰俱敗的丁廐馬「見龍在田」，以及10戰僅獲1亞的沈廐「尖辣椒」同告結束競賽征涯。

另一方面，馬會在今午亦公佈有關昨日（6日）賽事獸醫報告增補如下：

第九場參賽馬「瑪神滿紛」（容廐）於賽後翌晨左前腿不良於行。此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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