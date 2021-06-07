本星期的日馬賽事仍跑周日（13日），在沙田馬場上演泥草地混合賽，馬會在編排上，以第五班泥地1200米報名馬眾多為由，臨時一開二，形成最終跑夠11場。

周日六草五泥賽日，草地採用C加3跑道角逐，第一場提早於中午12時30分開跑，大彩池多寶彩金方面，只六寶獎有$8,693,098多寶累積。

馬季尚餘一個月左右便煞科，部份賽程已是季內最後一戰，如上述加開一組的第五班泥地1200米，以及第二班同程賽事，路程專家必把握這個僅餘爭功機會。

另外，本季新馬賽只餘兩場，除禮拜日的1000米直路賽之外，尚有一次的1200米賽程安排在7月4日（星期日）上演。

方嘉柏馬房開行火力全力衝冠，周日七匹正選馬，包括昨日（6日）跑第四班直路賽取得大捷的「帆哥兒」，七歲馬乘勇匆匆再出轉戰第三班泥地1200米，本身上季曾在此程贏過，練者部署打鐵趁熱，務求添食。

另外，一出即勝的羅富全馬房新星「八仟師」，今次升班角逐勝途自然亦屬賽日焦點所在。

而四匹周三晚（9日）有份上陣的「盈嘉輝」、「氣生財」（徐廐），「摘星光輝」（鄭廐）及「南區寶」（羅廐）均打叠報名，相隔四日拿拿臨再跑。

騎師方面，華將一哥何澤堯停賽兩日後，周日刑滿復出，而停賽者仍有巫顯東與波健士。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199