跑完馬後，最新一輪的馬匹評分變動又公佈，昨日（6日）產生的10匹頭馬當中，最年長的「帆哥兒」（方廐）成為這一次加分最多的賽駒。

七歲之「帆哥兒」以三個馬位輕取對手取得久違的勝仗，屬昨日賽事取勝距離最遠一駒，加分達到雙位數，竟大幅加10分，對一匹老馬而言，情況較為少見。

「帆哥兒」在港服役四季，最高分時曾評86分，今次加10分後反彈回上67分，將要重返第三班作賽。

至於與此駒同廐的「星運子爵」，季內第三Win加7分，比對上兩次贏馬加分更多，最新去到97分，五歲馬評分再創新高。

此外，完成四捷的灰馬「喜氣綿綿」（蘇廐）今季大爆發，重上第四班仍無阻力，由於今場只羸對手馬頸位，賽後加6分，目前評50分，據知幕後有意安排其提早唞暑，如是者下季相信會在四班起步。

6.6沙田日賽各場頭馬加分

馬匹 最新評分（增幅）

明月千山 42（＋6）

帆 哥 兒 67（＋10）

連連歡樂 71（＋5）

福星高照 39（＋6）

包裝大獎 59（＋6）

喜氣綿綿 49（＋6）

源源動力 52（＋6）

閃耀榮光 69（＋5）

一舖縱橫 70（＋5）

星運子爵 97（＋7）

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