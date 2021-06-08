徐雨石今季勝出27場頭馬，當中17場來自谷草，證明馬房部署渡江出擊，頗有把握。

周三（9日）將上演九場谷草夜賽，徐雨石繼續派出強陣，增添頭馬已屬意料中事。

第三場四班1200米「電訊超班」今季起服役，經過一段時間適應環境，今年3月開始納入正軌。

「電訊超班」首先在谷草1200米跑過一席殿軍，近三戰同程全部跑第二，而於該四場賽事，此駒所負距離越來越短。

「電訊超班」上仗僅以短馬頭位，不敵「正本歡心」屈居亞軍，今戰續由田泰安主轡，可期乘勇補中。

電訊超班近四戰名次及所負距離

賽日 名次 所負距離

5月26日 第二 短馬頭位

4月28日 第二 一個馬位

4月8日 第二 兩個馬位

3月17日 第四 三個馬位

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