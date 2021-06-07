沈集成近期手風唔算順，剛周日（6日）「知道再勝」終點前不敵「閃耀榮光」屈居第二。

幸好沈集成一向積極面對，督操工作依然一絲不苟。

周一（7日）沈集成對周三（9日）第二場「包裝長勝」及第八場「小太陽」最為重視，且看能否助他打破悶局。

七點過後，潘頓到機坪為「小太陽」準備，沈集成交帶幾句後，便匆匆行去烽火台觀操。

「小太陽」今課跳1800草地過程順利，課罷返回機坪，潘頓又拿拿臨為「包裝長勝」作相同操練。

沈集成全程在烽火台頂樓舉鏡觀操，一貫地認真睇馬，課罷立即行去機坪向潘頓查詢馬匹表現，值得留意。

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