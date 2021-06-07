馬會牌照委員會今天（7日）公佈來季（2021至2022馬季）的騎練名單，最矚目的是資深練馬師霍利時之子霍宏聲，獲發首半季公司騎師牌照，成為香港歷來最年輕同類騎師。

霍宏聲年僅19歲，首季策騎已夥拍當地知名練馬師史奈斯訓練的Miss Florida揚威一級賽Allan Robertson Fillies Championship，從騎生涯可謂一帆風順。

他在2019年及2020年連續兩年榮膺南非冠軍見習騎師，屬現時當地炙手可熱的新星。

今年他在大賽屢有建樹，包括夥拍「彩虹橋」揚威大都會錦標，以及策騎Malmoos連續攻下豪登堅尼、南非經典賽以及南非打吡，成就當地新一匹三冠馬王。

這位年輕騎師在今年3月公佈的全球騎師榜曾一度排名第六位，成績亮麗。

以往香港亦有希威森及麥偉利分別以21歲及20歲之齡來港策騎，不過霍宏聲在三冠經典大賽成績更勝兩位師兄。

希威森雖然貴為南非冠軍騎師，但他未嘗染指三冠馬王及馬后任何一關賽事，至於麥偉利只曾憑Takingthepeace揚威雌馬三冠次關南非雌馬經典賽。

霍利時以往多次接受訪問均提到，希望霍宏聲日後能夠來港發展策騎事業，並將全力支持兒子。

而今日（7日）他亦向蘋果記者表示，對於兒子能獲發半季牌照感到高興及驕傲，新一季他和一眾練馬師亦很期待霍宏聲能為他們效力。

霍利時說：「希望他（霍宏聲）在來季可以助我贏得一些頭馬，雖然我知道我旗下的馬匹不太強，假如其他馬房向他提供實力座騎，我亦不會介意，我相信一眾練馬師也會支持他。」

「他一路而來都靠自己努力，包括至今所贏的一級賽頭馬，還有昨天（6日）的那場一級賽，他的確是一位大賽騎師。」

霍宏聲將是繼70年代中期的摩加利後，新一位在港替練馬師父親策騎馬匹出賽之人，其未來表現備受關注。

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