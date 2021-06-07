羅富全在周三（9日）谷戰共派九駒出賽，陣容強勁，當中不乏近況良好之馬，大有機會繼剛周日（6日）「源源動力」後，繼續贏馬。

第三場「多姿多財」自從今季首仗勝出後，一直未再有頭馬見面，今次找來周俊樂減磅，練者認為將會對發揮大有幫助。

羅富全受訪時說：「『多姿多財』季初贏馬後升上三班，可惜表現普通，未再勝出頭馬，本來連敗後減夠分落四班，會有一定優勢。」

「可惜此駒體型單薄，只得一千磅多一點，負重又影響其發揮，因此落班後未有特別改善。」

「今仗終於可以借到周俊樂減五磅上陣，當然有一定幫助，馬兒狀態好，希望今次可以交出好成績。」

另外，第六場四班1650米的「皇寶」，是另一匹爭勝馬。

羅富全表示「皇寶」上仗由頭放到尾贏馬，段速唔錯表現好。

「皇寶」目前演出已穩定得多，狀態維持大勇，今次繼續跑贏馬路程，只要際遇正常，仍有一爭之力。

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