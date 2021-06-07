蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

騎師排位｜潘頓獲幸運之神眷顧 周三晚九駒全部抽中內檔

10小時前
潘頓剛周日勝出包裝大獎。

潘頓剛周日（6日）憑「包裝大獎」贏馬，可惜馬匹賽後被驗出流鼻血，健康蒙上陰影。

周三（9日）谷草夜賽，潘頓出足九場，而且排檔運非常好。

潘頓所策九匹座騎，全部排7檔或以內，其中第一場「總統之星」及第二場「包裝長勝」均排1檔起步。

「總統之星」大前仗曾由潘頓贏馬，今次人馬重逢，值得重視。

至於告東尼馬房「場場精綵」，上仗由莫雷拉取勝，今次改由潘頓壓陣無損戰鬥力，有望再下一城。

潘頓周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 總統之星 1

二 包裝長勝 1

三 終極焦點 2

四 攻頂 3

五 辣臣 5

六 好拍檔 6

七 行雲流水 7

八 小太陽 2

九 場場精綵 4

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

騎師排位潘頓總統之星場場精綵
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner