潘頓剛周日勝出包裝大獎。
潘頓剛周日（6日）憑「包裝大獎」贏馬，可惜馬匹賽後被驗出流鼻血，健康蒙上陰影。
周三（9日）谷草夜賽，潘頓出足九場，而且排檔運非常好。
潘頓所策九匹座騎，全部排7檔或以內，其中第一場「總統之星」及第二場「包裝長勝」均排1檔起步。
「總統之星」大前仗曾由潘頓贏馬，今次人馬重逢，值得重視。
至於告東尼馬房「場場精綵」，上仗由莫雷拉取勝，今次改由潘頓壓陣無損戰鬥力，有望再下一城。
潘頓周三座騎排檔
場次 馬匹 檔
一 總統之星 1
二 包裝長勝 1
三 終極焦點 2
四 攻頂 3
五 辣臣 5
六 好拍檔 6
七 行雲流水 7
八 小太陽 2
九 場場精綵 4
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