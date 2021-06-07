周一（7日）早上，從化馬場安排七組草閘，路程為800及1000米。

《蘋果》晨操專家積奇點讚第二組賀賢馬房之「馬爾代夫」，此駒早段守在三四位，走勢輕鬆。

同組方嘉柏馬房之「戰鬥英雄」，末段催策下大步追前跑第二，近況出色。

第三組方嘉柏馬房之「風流人物」，今次起步順利。同組希斯旗下之「皇者精芯」，速度上乘而且走勢純熟，輕易勝出，值得跟進。

第五組丁冠豪馬房之「葵涌精英」，上仗在史卓豐胯下贏馬，勝後運往從化受訓，今課起步昂首些微慢閘，然而末段追勢強勁。

同組葉楚航馬房之「智理共想」，陣上演出失望，今課除去所有配備，末段騎落反應不俗，加速力相當強。

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