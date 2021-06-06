賀賢近期手風非常順，剛周三（2日）谷戰憑「紅磚勇士」及「日就月將」起孖。

星期三（9日）再度上演谷草夜賽，賀賢派出多匹實力馬上陣，其中一匹是第四場四班1200米「攻頂」。

「攻頂」當日服役首戰跑田草1000米直路賽，即在潘明輝胯下旗開得勝。

此駒翌仗轉戰田草1200米，由潘頓接棒竟然不進反退，只以第五名完成賽事。

年僅三歲的「攻頂」周三作出新嘗試首戰谷中，本身之前曾兩度試谷閘均跑第三。

「攻頂」父系是「摘星勇驥」，後駒兩匹在港同屬棗色的子嗣「舞士精神」及「開心好友」俱為谷草健將。

打王牌復出的「攻頂」亦為棗色馬，相信可步上述兩匹同父馬後塵打贏谷戰。

潘頓賽前曾為「攻頂」進行操練，看來今次轉場出擊，此駒照可完成連捷。

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