新加坡賽馬公會日前公佈，在2021年的餘下賽季中，簽發騎師牌照給予九位騎師。

星洲馬會批准兩位當地騎師徐漢堡和查維斯，以及兩位本地見習生克希納和陳志賢之牌照更新，有效期從2021年7月1日至12月31日。

三位海外騎師冼文諾、戴得利和莫丹尼，及兩位當地騎師沙菲仕和尤俊豪的牌照申請亦獲得通過，可在今年7月1日至12月31日獲准於新加坡出賽。

當中較為香港馬迷熟悉，相信是曾經在港澳兩地策騎的巴西籍騎師冼文諾。

現年45歲的冼文諾在國際上的成就非凡，包括六奪澳門冠軍騎師頭銜，以及2019年的一次毛里求斯冠軍騎師寶座。

他曾經也在阿根廷、香港、迪拜和南韓等地取得成功。

在2006年，冼文諾曾挾兩屆澳門冠軍騎師之名來港策騎兩年，2008至09季度，他便返回濠江。

2013至2017年間，冼文諾是克蘭芝前領騎師之一，更從2014至2016年榮膺新加坡冠軍騎師。

他於2017賽季結束後離開，當時在獅城總計取得496場頭馬。

冼文諾在克蘭芝贏過的主要賽事，包括2014年策騎「巴拉多」、2017年策「步兵團」勝出新加坡打吡。

而同樣獲發半季牌照之外籍騎師，皆與冼文諾一樣為崔護重來的南非騎師戴得利及澳洲騎師莫丹尼，當中後者上年曾因疫情回鄉發展，相隔一年後重返星洲策騎。

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