周三（9日）賽事又回到快活谷，有九場賽事於B跑道上演，當中編排最多的是1200米，包括第二、第三、第四及第九場。

近三季B跑道進行過107次1200米賽事，大熱門曾取34勝，比率為32%，表現都算不錯。

第二場的「勇眼光」，今場用上雷神莫雷拉，好有可能成為大熱門，相信這匹由希斯訓練的三歲馬可交出好成績。

如果在剛戰未能正中三T，今期谷草賽事都仍有279萬多寶。

留意有兩關都編為1650米，近三季B跑跑道進行過86場一哩賽，大熱門只贏過21次，比率為24%，明顯不及1200米高，難怪被編入三T場次，大家度馬時要多加努力。

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