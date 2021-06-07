方嘉柏現時全力爭逐冠軍練馬師，來投馬成為勝負關鍵。

跑馬地馬場周三（9日）舉行谷草夜賽，第三場「冰雪奇遇」屬從賀賢過檔加盟方嘉柏的賽駒，上仗轉廐初出跑第二，走勢不俗。

其馬主為天益團體，該團體經理人之一陳冠生養馬資歷甚深，他同時是喜跑團體的經理人之一。

陳冠生向來是蔡約翰忠實支持者，為何原屬賀賢的「冰雪奇遇」轉投的不是蔡約翰而是方嘉柏呢？

陳冠生解釋「冰雪奇遇」轉投方嘉柏，因為團體另一位經理人與方嘉柏份屬好友，因而促成這次合作，希望彼此可以擦出火花，果然上仗得第二名，周三必力求提升名次。

陳冠生又指出此駒關節早前有些毛病，幸好情況不算嚴重，並已回復健康及操練正常，亦希望此駒在方嘉柏訓練下可以盡快打開勝利之門。

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