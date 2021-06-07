周三（9日）快活谷九場賽事，羅富全共有十駒報名，當中九駒列正選，不單是出馬最多的練馬師，亦是他今季在谷草出馬最多的一次。

練者將兩個王牌放在一對剛上名之「神州福星」及「皇寶」身上，而且雙雙交由莫雷拉執韁，應是馬房出擊重心。

翻查紀錄，羅富全近三匹配莫雷拉上陣之王牌馬，取得兩勝一位全上名，所以「神州福星」及「皇寶」計配搭必拼。

「皇寶」轉跑谷草後，四戰均角逐一哩且全入前四名，包括上仗於莫雷拉胯下贏馬打開勝門，贏完仲出王牌，反映幕後求添食之決心，原庄配搭續爭勝程，有力再下一城。

另外，「神州福星」前仗降入五班已跑第五，上仗改配莫雷拉更於田草1800米拼入位置，原庄配搭打王牌再戰，轉跑谷草對手減弱，有機會重開勝門。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199