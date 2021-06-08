周三（9日）快活谷九場草地賽事，羅富全旗下參戰馬實力甚強，有力為他增添頭馬進賬。

第三場四班1200米的「多姿多財」，上場在何澤堯胯下跑梗頸四，今戰騎者停賽，因此換上見習生周俊樂。

羅富全受訪時說：「『多姿多財』有速度，可以放頭走，亦可守在二，三位跑。」

「由於牠在四班長期負重磅上陣，因此今場嘗試配周俊樂減五磅，希望有所幫助。」

「今場排8檔起步，如果出閘後沒有馬放頭，牠可以自行領放，也可以守在二，三位，要看臨場形勢而定。」

另外，第六場四班1650米的「皇寶」，馬主是城中名人許晉亨和其太太李嘉欣，因此受馬迷關注。

「皇寶」上仗在莫雷拉胯下爭同程一放而回，今仗捲土重來，雷神不放手，值得留意。

羅富全說：「『皇寶』身形龐大，莫雷拉上場因應當日場地利放下選擇放頭走，結果帶到姿態輕鬆。」

「馬兒越跑越進步，由於牠跑來大步，如果守在前領馬之後走，會有點蝕底，因此今場如果沒有馬放頭，牠可以自行放頭。」

「如果有馬擺前走，我希望『皇寶』守在前領馬的旁邊競跑。」

「此駒是馬主自行引入，聽聞身價頗高，希望馬兒今仗乘勇再戰，有力再跑入前列。」

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