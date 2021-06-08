於剛周六（5日）葉森打吡本來是其中一匹大熱爭勝分子的「無懈駒」，因當日天氣及場地問題而被練馬師郗國思臨時將其退出賽事，令不少人都感到失望。

而郗國思隨後在直播接受媒體訪問時就表示，將會安排「無懈駒」出戰稍後的皇家雅士谷賽日，不過就未有透露將以哪一場賽事為目標。

由已故咸頓酋長擁有的「無懈駒」出道至今五戰三勝，包括上場於新市場馬場一場表列賽以玩敵姿態大勝對手，當時已被各界視為葉森打吡的爭冠要角，可惜最後退出，且看稍後出戰雅士谷，能否贏一級賽補數。

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