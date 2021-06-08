養馬較多的馬主，一般被媒體以「系」為單位作劃分，當中又以「美麗」系、「神駒」系、「包裝」系等陣營，最為馬迷熟悉。

「眼光」系歷史也很悠久，12年前曾以「勝眼光」贏得冠軍一哩賽，建立江湖地位。

主理人譚榮根今季重振聲威，有「好眼光」出道三連勝田草，另有「勇眼光」交出一定成績。

眼見「好眼光」未能在田草更進一步，幕後安排牠與「勇眼光」一併出師周三（9日）谷夜，以期營造一次起孖機會。

蔡廐「好眼光」打王牌初爭谷草，戰意明確，評81分跑85分上限三班賽，不需負133頂磅，形勢相對有利。

此駒實際未在第三班及以下賽事輸過，有機會捲土重來。

希廐「勇眼光」近三戰清一色上名，水準已趨穩定，再跑谷中1200米熟能生巧，說不定可助希斯達到他預設的30Win。

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