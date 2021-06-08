周三舉行谷草夜賽，共有15駒初跑谷草，其中八駒曾試過谷草大閘。

第二場「富存鉅星」一次落第，於5月22日由黎海榮出試1000米，當日戴頭罩及防沙眼罩，馬會評語走規欠順，有待磨練。

「包裝長勝」一次勝出，於5月22日由何澤堯出試1200米，當日一放到底，前快後強，以個半身位贏「優達星」，同父馬中「精神威」曾於谷草四W，初出獲潘頓垂青兼排1檔值得重視。

第三場「終極焦點」一次落第，於5月22日由蔡明紹出試1000米，當日戴鼻箍，馬會評語拉士鞭策，走勢接近，結果及格，同父馬中「超好日子」曾於谷草1650一W。

第四場「攻頂」兩次兩季，最近一次於5月22日由潘明輝出試1200米，當日跟前入位，最終負於「好好彩彩」、「日日靚」，但姿態從容，同父馬中「舞士精神」乃谷草專家，賀賢近來手風順，此駒挾田草賽績初戰谷草有力言勝。

「包裝威王」一次第三，於5月22日由何澤堯出試1200米，當日三百推騎，加速入位，最終負於「麒麟」、「美麗滿滿」，同父馬中「峰爭」曾於谷草1200上名。

第五場「泉龍駒」兩次一亞，上名一次於5月22日由潘明輝出試1000米，當日二百曾內閃，走勢仍有點稚嫩，但只負於「威妙星」兩個半身位，同父馬中「美麗友盈」曾於谷草1200一W。

第八場「小太陽」一次勝出，於20年4月18日由潘頓出試1200米，當日帶放到底，有餘未盡，以馬頸位贏「紅麗舍」，同父馬中「峰爭」曾於谷草1200上名，今次轉場有力爭取季內首捷。

第九場「星運男爵」一次第三，於20年9月26日由莫雷拉出試1200米，當日戴頭罩，馬會評語二百力策，加速第三，最終負於「又係熊」、「美麗甜心」，同父馬中「英之星」曾於谷草1200一W。

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