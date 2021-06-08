愛爾蘭籍騎師郭能在昨天（7日）馬會公佈的2021至2022馬季騎練名單榜上無名，不過據悉隨後騎者沒有收到續牌申請表，所以才無法申請下季牌照，而馬會在當日傍晚向他補發相關申請表，因此騎者來季能否留港策騎尚未有定案。

雖然前途未卜，郭能在晨課仍然努力工作，今晨（8日）在沙田馬場舉行九組試閘，騎者在前六組皆有座騎出試，支持度不弱。

不過在第五組出試前，霍利時馬房「怡威」突然大發脾氣空馬走甩，並將鞍上人郭能拋下，隨後馬兒退出試閘。

幸好郭能並無大礙，隨後如常夥拍何廐「開心財星」出試第六組800米草地大閘。

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