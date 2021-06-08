馬會今晨（8日）宣佈，第九場「場場精綵」（東廐）退出比賽，由沈廐「人和家盛」補上，鞍上人為馬雅。

「場場精綵」上仗在莫雷拉胯下敲響季內勝鼓，今戰改配潘頓力爭連捷，不過卻在受注前退出，因此後者在今次賽事未能夫卜上陣。

後備補上的「人和家盛」今季集中跑谷草1200米，取得兩冠一亞一季佳績，整體表現穩定。

難得馬雅獲得這匹實力座騎，且看能否替他打破自4月28日谷草夜馬後，未嘗上名的困局。

同主馬「人和家興」亦將列陣此組賽事，且看牠們能否攜手交出好成績

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