蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

蘇偉賢安排「寶貝兒」轉戰谷草 馬主太太鄧凱倫指仍有爭勝機會

1小時前
巴度為寶貝兒完成季內第三捷後，振臂歡呼。

周三（9日）谷草賽事，第四場四班1200米之「寶貝兒」，季內九戰均在沙田作賽，並已累積三場頭馬，表現相當出色；今次轉戰谷草，部署頗為特別。

「寶貝兒」馬主李澄曜太太Helen鄧凱倫受訪時說：「『寶貝兒』季內取得三W，我和先生都很開心，多謝練馬師蘇偉賢及其馬房團隊之悉心訓練。」

「『寶貝兒』今次轉跑谷草是蘇偉賢的主意，我們當然尊重。雖然蘇偉賢沒有透露今仗機會，但我們相信此駒仍有一定爭勝機會，但要睇臨場步速及對手發揮。」

蘇偉賢曾經表示，「寶貝兒」馬性較為遲熟，果然到今季大放異彩；其實此駒身型較細小，今次轉爭谷草，說不定會有驚喜表現。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

蘇偉賢寶貝兒鄧凱倫
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner