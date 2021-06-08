周三（9日）谷草賽事，第四場四班1200米之「寶貝兒」，季內九戰均在沙田作賽，並已累積三場頭馬，表現相當出色；今次轉戰谷草，部署頗為特別。

「寶貝兒」馬主李澄曜太太Helen鄧凱倫受訪時說：「『寶貝兒』季內取得三W，我和先生都很開心，多謝練馬師蘇偉賢及其馬房團隊之悉心訓練。」

「『寶貝兒』今次轉跑谷草是蘇偉賢的主意，我們當然尊重。雖然蘇偉賢沒有透露今仗機會，但我們相信此駒仍有一定爭勝機會，但要睇臨場步速及對手發揮。」

蘇偉賢曾經表示，「寶貝兒」馬性較為遲熟，果然到今季大放異彩；其實此駒身型較細小，今次轉爭谷草，說不定會有驚喜表現。

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