法國騎師賀銘年來季獲發全季公司騎師牌照，而周五（11日）是賀銘年三十歲生日。

翻查往績，上季6月10日谷戰，賀銘年憑「馬功臣」贏馬提早慶生。

周三（9日）谷戰，這位壽星仔有三匹座騎，分別是第一場「為善聚樂」、第二場「馬功臣」及第六場「快利寶」。

賀銘年受訪時說：「我好開心下季可以留港騎足全季，希望可以在港長線發展，今個暑假我和其他同僚一樣，因應疫情關係，我們會留港過暑假。」

「我會在暑假盡情放鬆心情休息，並會提早開操，為新季開鑼做好準備，新季目標是贏多些頭馬，以及爭取好成績。」

另一位法國騎師彭國年則獲半季騎師牌照，彭國年說：「我很開心可以獲發半季公司騎師牌照。」

「我的目標是努力學好英文，可以為每一位練馬師効力，並且獲得更多上陣機會。」

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