霍宏聲昨天（7日）獲發首半季公司騎師牌照，作為父親的霍利時當然感到十分開心。

人逢喜事精神爽，如果周三（9日）晚霍利時馬房有馬贏，更是喜上加喜。

第六場四班­1650米的「爪皇烈焰」，剛仗在莫雷拉胯下出戰五班同程一放到底掄元，九歲老馬狀態回勇，今戰升班配潘明輝負111磅輕飄飄，力爭連捷。

霍利時說：「『爪皇烈焰』目前的狀態仍然保持得很好。」

「上場賽前我沒有給予莫雷拉任何策騎指示，對方是冠軍級好手，騎一場五班馬，不用我指點，我留待對方自行發揮。」

「雷神陣上的發揮一絕，為這匹老馬取勝。」

「牠的馬性忠心，常為馬主爭取獎金，今次升班而戰，排9檔亦不太理想。」

「老馬目前狀態仍弗，希望潘明輝取位順利，再交出好成績。」

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