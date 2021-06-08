日前牌委會公布下季騎師及練馬師牌照名單，公司騎師又有新面孔登場，霍利時19歲兒子霍宏聲將獲發半季牌照，為霍氏一家人帶來好消息。

霍利時今早（8日）收操後說：「我們一家人都非常高興，兒子Luke（霍宏聲）自幼已立志成為一位出色的騎師，來香港發展是他的目標之一。」

「身為人父，我一定會全力支持他追求夢想，我的養馬量不多，能力有限。」

「我已對Luke說過香港騎師競爭很大，不容易站穩陣腳，但我希望兒子堅強面對一切挑戰，我會盡全力守護他。」

「Luke剛於周日策Ambiorix贏出一級賽Gold Medallion，他將在下月出戰一級賽七月盃後，便會隔離一段時間，然後才來港履新。」

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