星期日（13日）沙田馬場將舉行11場泥草地日馬，波健士和巫顯東正值停賽，何澤堯則刑滿復出。

第二班1200米泥地：「南區寶」上場配波健士跑梗頸四，今次騎者停賽，由潘明輝接手。

「好好學習」上仗在黃皓楠胯下跑第六名，今場易配田泰安，此駒在港三Win均由後者經手。

第二班1200米草地：「帝豪寶寶」前兩仗在潘頓胯下連捷，上場易配潘明輝跑第五，今場回配潘頓。

第三班1200米泥地： 「帆哥兒」上場在莫雷拉胯下贏馬，今場易配何澤堯。

第三班1600米草地： 「心中有馬」近三戰在何澤堯胯下獲兩冠，騎者停賽期滿復出選騎同場「禪勝寶駒」，「心中有馬」則由郭能接手。

第四班1200米草地：「紅鬃烈馬」上場在班德禮胯下搏失跑第二，今次帥權落入潘頓手上。

第四班1200米泥地：「專一」近兩戰配潘頓獲一季一第五，今仗回配莫雷拉，雷神季內曾夥拍此駒入Q。

第五班1200米泥地（第二組）： 「全心全意」上場配薛恩跑第十，今仗易配莫雷拉。

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