蕭家軍旗下之「帆哥兒」，剛周日（6日）在田草1000米，取得在港第二場贏馬。

「帆哥兒」馬主蕭劍平，希望把好運帶給妹妹蕭劍瑩名下的「帖木兒」，後駒將於周三（9日）谷草出戰第八場二班1000米。

蕭劍平受訪時說：「『帖木兒』季初表現很好，短時間內贏了三場頭馬，可惜其後未能再贏。」

「方嘉柏向我們表示，此駒健康良好，狀態亦沒有問題，不知何故未能再交出好表現。」

「由於近兩戰『帖木兒』在沙田表現乏善足陳，今仗方嘉柏刻意安排牠轉爭谷草，希望為馬匹帶來新鮮感，可以交出好成績。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199