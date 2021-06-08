李氏家族「包裝」系馬，今季在12月13日賽事，安排「包裝太保」和「包裝永勝」同日分途出擊，取得一冠一季成績。

周三晚（9日）「包裝」系又行孖咇，兩駒皆抽一檔咁有運，值得盯緊。

第二場四班1200米「包裝長勝」，賽前試1200米谷閘一放到底，狀態已及鋒而試，同父馬「精神威（羅廐）」配潘頓一出即勝谷草1200米，配搭和路程相同可照辦煮碗。

第四場四班1200米「包裝威王」，賽前試1200米谷閘跑第三，走勢不俗，狀態已谷起可即郁。

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