本地騎師黃皓楠，自從在5月8日贏完「雙天至尊」（呂廐）開齋後，八次跑馬有五次賽事有馬上名，上次（6日）田戰尾場更以83倍大冷「勝利威龍」獲亞，可見開齋後信心轉強。

而供應前述兩駒的練馬師呂健威，今期（28日）又有第三場的「英明勇將」交給此子上陣，相信有機會替騎者再爭取成績。

因為「英明勇將」今季兩場頭馬皆在第四班所得，連同上季尾最近四場跑四班賽均贏馬，今場佔得檔利早段肯定不會太落後，有權後上將對手一網打盡。

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