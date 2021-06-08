公司騎師史卓豐剛周日（6日）憑「星運子爵」爆冷食出田戰尾糊，季內成績繼續冒升。

史卓豐期望自己好開續好，可於周三（9日）谷草夜事再贏頭馬，他對第二場四班1200米「話贏就贏」頗有信心。

史卓豐今晨（8日）收操後說：「『話贏就贏』上場（服役）初出跑谷草1200米入Ｑ，展示出一定質素。」

「由於上仗是馬兒首戰，其走勢仍帶點稚嫩，相信吸收過實戰經驗後會有脾益，今場可有更好演出。」

「『話贏就贏』上賽能夠跟隨快放馬之後，直路上走勢仍然強勁，最終只負於其後升班亦上名的『財駿』得第二，表現已算很好。」

「『話贏就贏』並非難以操控，並願意聽從鞍上人指示。」

「近期我曾策此駒快跳，馬兒經過上場熱身後，目前狀態更理想。」

「今次『話贏就贏』繼續跑谷草1200米，可望取得突破。」

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