周三（9日）谷草夜賽，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

第一場五班2200米，方嘉柏馬房之「賞心星」，今季跑過十三場仍未勝出，演出令不少人失望。

此駒上仗出戰泥地1800米，臨場是18倍冷門，閘前突然受到大戶狙擊，跌至11倍開跑，跌幅為38%。

結果「賞心星」姍姍來遲後上第六，今次增程跑谷草2200米，同程以往有一冠一季之賽績支持，換田泰安決心追數。

第四場四班1200米，呂健威馬房之「管得掂」，上仗由何澤堯壓陣，臨場是8.6倍半冷門。

閘前注碼瘋狂投向「管得掂」，最終打到3.9倍變成大熱門，跌幅超過54%，認真誇張，結果此駒守好位下勝出。

今戰由於何澤堯停賽，「管得掂」換潘明輝上陣，騎練季內合作贏過8W，值得信賴。

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