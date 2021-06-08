本地練馬師何良暫時只取得11場頭馬，仍要為達標而戰。

周三（9日）舉行九場谷草賽事，第一場五班2200米的「喜盈運」是何良的頭馬希望。

「喜盈運」季內一冠一亞均於谷草2200米取得，上場爭同程只以短頭不敵「樂盈盈」跑第二名。

今次賽前休戰兩個多月，期間操練工夫未見鬆懈，反映幕後立心等此程才上陣，今仗打王牌及優先出賽權而來，戰意鮮明。

「喜盈運」的騎師梁家俊說：「『喜盈運』跑來均速，是2200米專家，牠跑2200米或以上最合，是正宗長途馬。」

「『喜盈運』懶性極重，中段不可放鬆，需要天時地利配合，才可以突圍而出。」

「此馬出閘向來都算快，今場排三檔有助發揮。」

「牠不懼怕負重磅，只希望有好形勢幫助，希望陣上際遇理想，從而爭取最佳成績 。」

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