周三（9日）九場谷草夜賽，從化兵陣容相當鼎盛，當中兩駒最值得關注。

第七場三班1650米，「行雲流水」這匹沈集成馬房之戰駒，近三場全數跑第二，包括上仗以頸位不敵「歡欣福星」。

「行雲流水」剛戰賽後不久，運往從化受訓，並在當地進行過多課快工夫。

今戰「行雲流水」續配潘頓壓陣，沈集成當然希望此駒能夠勝回一仗。

第八場二班1000米，方嘉柏馬房之「帖木兒」，季初四戰三勝威到盡，可惜其後成績回落。

「帖木兒」上仗賽後不久，運往從化休養生息，全數為踱步操練。

「帖木兒」今次回師曾三勝之谷草1000米，換薛恩壓陣，隨時重現真身。

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