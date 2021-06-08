馬會今午（8日）公佈有兩駒退役及一駒轉廐，後者涉及「聚才」由韋廐轉至希廐。

五歲澳洲自購馬「聚才」上季起在港參賽，當時四戰三冠一亞，今季則暫時七戰兩位未嘗一勝，演出有所滑落。

同系「成才」今季轉由希廐訓練，表現大爆發，暫14戰三勝兩位，這或間接促成幕後安排「聚才」轉投希廐一試。

另一方面，賀廐「亮先生」及何廐「火天大有」分別七歲及八歲，季內俱未贏過，今午同被幕後安排退役，情況可以理解。

只得15分的「火天大有」距離26分安全線太遠，就算不主動引退，季後也會被強制退役。

至於何廐最新剩餘28駒，前路依然難行。

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