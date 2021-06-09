第五場第三班1000米：「綠色時代」季內初出贏同程姿態超班，雖然升上二班後表現一般，但其實每場都有走勢見到。

今場減夠分落返三班即報跑贏馬路程，轉用巴度上陣，排好位，目標清晰。

昨日（8日）開飛12倍，5點大幅落到5.2倍，現時企住5.1倍W，2.2倍位置。

隔夜中段大注買落，墊底飛到晒，睇飛睇安排，今場又可以一箸夾中，現時賠率唔算太乏味，可贏位兼投。

「天火同人」今季三歲自購新馬，季內跑五場全跑同程，贏咗兩場，路程專家！

今場升上三班繼續跑同程，繼續用周俊樂減磅上陣，絕對唔可以睇小。

昨日開飛6.4倍，5點企住6.4倍，現時輕輕落到4倍W，1.6倍位置。

有晒早飛支持，睇飛係有信心今場在三班繼續會跑得好，今場一定要兼顧。

「齊心同行」季內初出贏田草1200米姿態輕鬆，隨後加分升上三班跑兩場表現不似預期。

今場希斯安排轉跑谷草最短途，強配莫雷拉上陣，睇安排係有心再拼。

昨日開飛7.8倍，5點回上9倍，現時又落番6.3倍W，2.5倍位置。

雖然係有早餐飛支持，但以呢個騎練配搭嚟講，應該係要熱啲先似樣，所以要留意臨場閘前走勢，但無論如何都可以拖佢一票。

「事事亨通」跑同程表現最準，今場原裝配搭繼續用彭國年上陣，機會依然有。

昨日開飛4.7倍，5點回上6.6倍，現時10倍W，2.8倍位置。

有墊底飛到咗位，雖然要贏比較難，但要求入三三四四應可做到。

提供：1綠色時代、5天火同人、11齊心同行、6事事亨通

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