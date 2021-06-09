馬會今天（9日）公佈2021至2022馬季操練安排，踱步圈與奧運馬房沙地練習場將在馬季煞科（7月14日）後翌日（7月15日）的早上五時至八時開放，安排與上季相同。

以往一般做法是在煞科後兩星期才讓馬匹正式開操，不過近兩年均已容許馬房在煞科後翌日便安排旗下馬匹進行操練。

全天候大跑道開放日期延遲至7月19日起開放，其餘安排則與上季相同。

至於首課沙田泥地及草地試閘分別於8月17日星期二及27日星期五舉行，谷草大閘則於馬季開始後進行，定於9月24日星期五。

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