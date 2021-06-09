剛周日（６日）蔡約翰先有「神之水滴」及「二雋」大熱倒灶，再有「凌駕」臨尾被擒致敗，令他最終空手而回。

反之對手方嘉柏就梅開二度，令到現時蔡約翰落後他三Win，為此阿蔡今期（9日）必須多贏頭馬，否則將有可能被進一步拋離。

列陣第三場四班1200米的生力軍「迎彩繽紛」，可為蔡廐重響勝鼓。

「迎彩繽紛」是今季才在港上陣的四歲自購新馬，雖然驟眼看至今上陣三次名次都不太好，但近兩場可以說是敗不足據。

前仗初跑田草1200米配莫雷拉，入彎時騎者移出大外叠打了數鞭已經提早收工，最終輸六個半馬位跑第十名。

「迎彩繽紛」上場加眼罩回師谷草1200米，直路在內欄衝得最勁的時候，卻連番受阻，雷神完全騎不了，最後50米可以說是抽住過終點，不過只以三個半馬位見負一點也不差，亦反映眼罩對馬匹幫助甚大。

今次繼續出戰谷草同程，觀乎「迎彩繽紛」出自以早熟見稱的父系Reset，同父馬中亦有「富萬家」（已退役）曾在谷草短途取得四捷，相信「迎彩繽紛」谷草性能會十分不錯。

賽前莫雷拉罕見一手摸實，而且仍不放手繼續騎絕不簡單。

「繽紛」系作風向來急進，過往同主馬如「詠彩繽紛」、「傑彩繽紛」、「盈彩繽紛」（俱已退役）等在上陣初期都已經很快交到表現，相信「迎彩繽紛」亦不例外。

蔡約翰現時與方嘉柏鬥得難分難解，同晚將有「好眼光」、「跳出世界」等機會馬配合出擊，「迎彩繽紛」將可助廐主一臂之力，拉近與榜首的距離。

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