這夜（9日）谷戰在B跑道上演，榜首騎師莫雷拉肯定嗒晒糖。

須知他近八次參戰同一賽道夜賽，均有馬贏合共取得17Win。

當中，他在最近一次的5月19日更狂數五Win，頭馬分別是「爪皇烈焰」（時廐）、「陽明高高」（呂廐）、「聲勢」（蔡廐）、「皇寶」（羅廐）和「場場精綵」（東廐）。

今晚雷神騎足九場，第二場「勇眼光」、第五場「齊心同行」（均屬希廐）及第六場「皇寶」皆具惡氣，他有望延續個人谷B勝纜。

第二場四班1200米「勇眼光」，近三仗獲一亞兩季，演出可靠，易配雷神是時候開齋。

第五場三班1000米「齊心同行」，早前初出即輕勝盡顯實力，同父馬「箭意」（蘇廐）擅戰谷草短途，本身轉場改由雷神發揮，有力重新掄元。

第六場四班1650米「皇寶」，上仗在谷夜B欄同程初嚐勝果，贏來大把在手，仍留在第四班佔優，有權再下一城。

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