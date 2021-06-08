周三（9日）谷草將有九場草地夜場進行，由最短途1000米跑到大長途2200米，而頭尾兩場均有一對馬可以動動腦筋。

第一場五班2200米大長途，首選先揀何良馬房的「喜盈運」，馬匹季內跑同班同程曾得一冠一亞，而其老對手「樂盈盈」最近跑四班田草大長途亦能入Q，水準比一般五班馬高，排內檔坐位望贏。

另一匹重心則揀鄭俊偉旗下「為善聚樂」，七歲老馬現時仍在淘汰線下，今次特意轉配備再角逐贏馬路程，可望有所作為。

至於第九場三班1200米為擴闊評分區域賽事，由同一家族擁有的「年年旺」及「運利多」上仗都在同程有好表現，同屬今場實力分子。

高廐「年年旺」今場再排1檔，而且預計今場步速會比上仗更快，應該會衝得更好。

至於韋達馬房「運利多」剛在同程打開勝門，改用咬緊快放馬跑法比自行領放更佳，末段貫注力明顯增強，進步可喜。

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