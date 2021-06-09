星期五（11日）是法國籍公司騎師賀銘年30歲牛一，他上季生日前後一戰都有馬贏，包括在2020年6月10日策騎賢廐「馬功臣」9倍勝出，以及於6月14日贏10倍「舉世無雙」（已退役），顯示他生日期間披甲格外醒神。

周三（9日）谷戰，賀銘年共有三匹座騎上陣，貴精不貴多！

第一場「為善聚樂」和第六場「快利寶」皆擅谷草同程，可助阿年贏馬提前慶生。

頭場第五班2200米鄭廐「為善聚樂」，同班同程季內只剩今場。

此駒上次贏馬正是同班同程，現評22分身陷淘汰區域，務須拼盡求勝以逃出生天。

第六場四班1650米高廐「快利寶」，上仗跑盲門1400米也後追第四，演出可人。

如今打王牌回師三捷強項谷草一哩，未嘗不可重開勝利之門。

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